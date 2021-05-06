В Мордовии приговор суда оставлен без изменения - 8 лет колонии строгого режима

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия оставлен без изменения приговор Ленинского районного суда г. Саранска от 04.03.2021, которым житель г. Саранска осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что 09.09.2020, находясь в квартире одного из домов, расположенных по ул. Р. Люксембург г. Саранска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее 11 ударов киянкой в область головы и грудной клетки, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично. Сторона защиты, полагая назначенное наказание чрезмерно суровым, ходатайствовала о его снижении.

С учетом мнения стороны обвинения, жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения, приговор – без изменения, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.