Пензенца, возвратившего найденные в банкомате 200 тысяч, поблагодарили за добропорядочность

Недоумение владелицы банковской карты сменила настоящая паника, когда специалисты банка сообщили ,что предназначавшиеся ей 200 тысяч рублей, как оказалось, на памятник матери, забрал из купюроприемника некий мужчина.

Для него же обнаруженная пачка банкнот стала больше сюрпризом тревожным. Мужчина сначала позвонил на горячую линию банка и сообщил о своей находке, а затем сделал звонок в полицию. В его памяти был сюжет про подобный случай, когда в отношении человека, присвоившего деньги, было возбуждено уголовное дело. Мужчина решил не создавать себе таких проблем и отдал деньги сотрудникам полиции.

А они пришли в дом к жительнице Пензы и вручили ей конверт с деньгами. Гражданка поблагодарила полицейских и мужчину, который поступил как честный и добропорядочный человек. По ее словам, у нее вернулась вера в добро и надежда на лучшее.

Пензенцу, нашедшему крупную сумму денег, начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин на заседании Общественного совета при региональном управлении вручил благодарственное письмо за проявление высокой гражданской позиции.