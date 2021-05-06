В Пензенской области ограбивший мать мужчина приговорен к 1,5 годам

Утром 26.02.2021 за 1600 рублей, которые мать дала на продукты, 39-летний мужчина купил себе одежду и спиртное, и вернувшись домой пьяным, потребовал еще денег на обувь. После отказа вырвал сумку. Вытряхнув содержимое на пол, забрал отложенные на продукты две тысячи рублей, и вытолкал мать из ее собственной квартиры. На следующий день женщина вернулась домой с полицейскими, при которых мужчина вернул матери деньги.

В суде прокуратура Колышлейского района Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подсудимый вину не признал и пояснил, что денежные средства взял у матери в долг с ее разрешения.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством матери гаечным ключом.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил колышлейцу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.