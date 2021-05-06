В Мордовии отыскался потерявшийся накануне 7-летний мальчик

Накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району поступило сообщение о без вести пропавшем несовершеннолетнем, проживающем по улице Тельмана.

На поиск малолетнего был ориентирован весь личный состав ОМВД. Сотрудники полиции проверяли маршруты его возможного движения. Опрашивались друзья мальчика, осматривались заброшенные здания, а также берег реки Инсар.

В 20-40 в ходе проводимых поисковых мероприятий мальчик был обнаружен сотрудниками полиции на одной из улиц Рузаевки примерно в 2 километрах от дома. Он гулял по городу с корзинкой для сбора конфет.

В настоящий момент с малолетним работают инспекторы ПДН. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная.