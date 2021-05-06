В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, у которой нашли раненого мужчину

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе возбудили уголовное дело в отношении жительницы Пензы 1980 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по ул. Калинина обнаружен мужчина 1981 года с ножевым ранением. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Полицейскими были опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Выяснилось, что в своей квартире женщина употребляла спиртные напитки вместе со своим сожителем. Около 3 часов утра между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина получил удар ножом в грудь.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.