Пенза, май 2021 года: о чем мечтают архитекторы на набережной реки Сура

Фото: пресс-служба администрации Пензы

На набережной уже проведен основной объем работ по благоустройству – обустроены склоны, верхняя и нижняя прогулочная зоны, лестницы и пандусы, освещение, установлены малые архитектурные формы. Сейчас проводится процедура изъятия земельных участков, расположенных на прилегающей территории, что позволит выполнить перекладку инженерных сетей.

Следующий комплекс работ включает развитие этой зоны отдыха.

На участке от Ростка до Моста дружбы предлагается установить детские игровые комплексы и обустроить площадки для отдыха, велопарковку, высадить новые зеленые насаждения. Здесь же может появиться небольшой концертный зал - сценическая площадка под открытым небом. Задумка архитекторов - создать современное пространство для прогулок и отдыха, а также предусмотреть несколько вариантов использования территории всеми группами населения.

Проголосовать за очередной этап капитального ремонта набережной Суры можно до конца мая на сайте https://58.gorodsreda.ru/. Объект, который выберут жители, будет благоустроен в рамках проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.