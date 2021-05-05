Убийство на берегу реки в Пензе: суд рассмотрит уголовное дело мужчины, зарезавшего товарища

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины 1977 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В конце ноября 2020 года знакомые мужчины встретились на улице Егорова в Пензе и отправились к реке Сура, где употребляли спиртные напитки. В ходе конфликта, переросшего в драку, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и кисти руки, от которых он скончался на месте происшествия. Позднее его тело было обнаружено местными жителями в реке Сура.

61-летний житель Пензы в ходе следствия по решению суда содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.