Военные моряки примут участие в торжествах в честь адмирала Федора Ушакова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 4 мая в Санкт-Петербурге встретился с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым. В ходе встречи обсуждались вопросы участия военных моряков, нахимовцев и кадетов в мероприятиях, посвящённых 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова.

Основные торжества в честь непобедимого адмирала состоятся в Саранске и Темникове 4-5 августа 2021 года. Кроме того, в республике на весь Год Ушакова запланированы мероприятия, посвященные памяти великого флотоводца, в их числе - многочисленные экскурсионные программы по Ушаковским местам в Мордовии.

Также на встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия по патриотическому воспитанию молодёжи