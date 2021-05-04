В Пензе одаренные дети центра «Ключевский» отправятся в космическое путешествие

В Музее космонавтики Фото: Иван МАКЕЕВ

С 16 по 22 мая в центре выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Пензенской области пройдёт интенсивная профильная образовательная смена «Космическая история». Ее куратор - декан историко-филологического факультета ПГУ, член Экспертного совета Центра «Ключевский» Ольга Сухова.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области,30 учащихся 8-х классов региона получат теоретические знания о важнейших этапах освоения космического пространства и небесных тел. Медико-биологическая и научно-техническая подготовка первого полёта человека в космос, международная реакция и доклады первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина – всё это участники узнают в ходе лекционных и практических занятий смены.

Приглашенный спикер - Советник Российского государственного архива научно-технической документации, член Экспертного совета Центра «Ключевский» Наталия Селюкина - представит архивные данные в документальном наследии. В рамках работы с историческим архивом одарённые школьники смогут исследовать сохранившиеся записи переговоров Ю.А. Гагарина с наземными пунктами управления полётом.

Участники профильной смены рассмотрят проблемы и перспективы проектной деятельности в архиве, использование исторического документального материала о космосе и посетят краеведческий музей и архив Пензенской области.

Отборочное тестирование на смену состоится в режиме онлайн 5 мая в 16:00.

Подать заявку можно по ссылке: https://kluchevsky.org/history#rec309282405