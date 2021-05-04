Смертельное ДТП в Мордовии: СК выясняет, как при движении задним ходом был сбит человек

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Теньгушевского района, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Около 2 часов ночи 2 мая текущего года в поселке Барашево Теньгушевского района пьяный водитель, выезжая задним ходом на автомобиле марки «ВАЗ-21093», совершил наезд на 31-летнего мужчину. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель задержан. В 2021 году он уже был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По уголовному дела проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Расследование продолжается.