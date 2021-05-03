Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 мая 2021 18:07

В Пензенской области за смертельное ДТП осужден водитель КАМАЗа

При выезде со второстепенной дороги он не уступил право проезда двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю, водитель которого при столкновении погиб
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий

Прокуратура Колышлейского района Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 38-летнего жителя Кузнецкого района. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло в вечернее время 15.11.2019 года. Груженый корнеплодами КАМАЗ с прицепом следовал по автомобильной дороге, ведущей из села Сабуровка Колышлейского района к перекрестку с автомобильной дорогой «г. Тамбов – г. Пенза – п. Колышлей – г. Сердобск – п. Беково». При выезде со второстепенной дороги водитель КАМАЗа не уступил право проезда двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Nissan Sunny, водитель которого при столкновении погиб. А двум его пассажирам 27 и 29 летнего возраста был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал, полагая, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля марки Nissan Sunny, превысившего скорость и столкнувшегося с уже выехавшим на главную дорогу КАМАЗом.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил водителю КАМАЗа наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденным.

Криминал