В Пензенской области за смертельное ДТП осужден водитель КАМАЗа

Прокуратура Колышлейского района Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 38-летнего жителя Кузнецкого района. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло в вечернее время 15.11.2019 года. Груженый корнеплодами КАМАЗ с прицепом следовал по автомобильной дороге, ведущей из села Сабуровка Колышлейского района к перекрестку с автомобильной дорогой «г. Тамбов – г. Пенза – п. Колышлей – г. Сердобск – п. Беково». При выезде со второстепенной дороги водитель КАМАЗа не уступил право проезда двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Nissan Sunny, водитель которого при столкновении погиб. А двум его пассажирам 27 и 29 летнего возраста был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал, полагая, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля марки Nissan Sunny, превысившего скорость и столкнувшегося с уже выехавшим на главную дорогу КАМАЗом.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил водителю КАМАЗа наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденным.