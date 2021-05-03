В Мордовии две проблемы: дороги и бездействие профильного министерства

Ленинский районный суд г. Саранска, согласившись с доводами прокуратуры республики, признал незаконным бездействие регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства и обязал орган исполнительной власти республики устранить нарушения закона путем осуществления госнадзора за обеспечением сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения, отмечает Пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия.

Ранее в 2020 году в ходе проверки исполнения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности установлено неисполнение указанным министерством возложенных полномочий по осуществлению регионального госнадзора за обеспечением сохранности автодорог на территории республики, которым соответствующие проверки не планировались и не проводились. В этой связи в адрес министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия было внесено представление.

Поскольку реальные меры к устранению нарушений закона после прокурорского вмешательства приняты не были, прокуратура республики избрала судебный способ защиты интересов неопределенного круга лиц - участников дорожного движения на обеспечение безопасного движения на автодорогах, сохранение жизни и здоровья граждан.

Судебное решение вынесено 28.04.2021, в законную силу не вступило.