Этот день наполнен ощущением чистоты и надежды на перемены к лучшему

Фото: Пресс-служба Глава Республики Мордовия

Уважаемые жители Республики Мордовия!

От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Этот день всегда наполнен ощущением чистоты, света и надежды на перемены к лучшему.

Верю, что любые преобразования в экономике, социальной сфере должны быть сопряжены с укреплением духовных опор жизни, отметил в своем поздравлении врио Главы Мордовии, и пожелал всем жителям Республики здоровья, гармонии в душе, счастья и Божьей помощи во всех добрых делах и начинаниях.