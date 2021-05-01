Александр Самокутяев встретился с учащимися пензенской школы №19

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Школьники смогли задать пензенскому космонавту интересующие вопросы. Встреча была организована при поддержке государственной корпорации «Роскосмос». Во время встречи со школьниками Александр Самокутяев выразил надежду, что в рядах российских космонавтах появятся и другие уроженцы нашего региона, кроме него.

- Важно иметь желание и заботиться о своем здоровье, - подчеркнул он.

Помимо этого, в Центре крови открылась выставка детского рисунка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Завершится марафон в декабре.