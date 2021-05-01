Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником Весны и Труда

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с замечательным праздником Весны и Труда!

Первомай для всех нас служит символом мира, согласия, взаимопонимания, весеннего обновления и надежды на добрые перемены.

Только в единстве мы сумеем добиться новых успехов в укреплении социально-экономического потенциала родного края, обеспечить достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и стремлениями, уверенностью в завтрашнем дне.

Надежный залог грядущих достижений - эффективная реализация твердой и последовательной политики Президента России Владимира Владимировича Путина, направленной на укрепление государственного могущества и международного авторитета Отчизны, наш патриотизм, добросовестный труд и гражданская солидарность.

Уверен, что нам по силам сберечь достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!

Врио Губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко