Поздравление врио Главы Мордовии Артема Здунова с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки! В праздник Весны и Труда мы традиционно благодарим людей, кто честно и самоотверженно отдает все силы и умения на благо нашей республики и всей страны! Этот день объединяет богатый опыт многих поколений наших граждан, представителей разных политических взглядов и конфессий, всех, кто желает нашему родному краю благополучия и процветания! Сейчас перед всеми нами стоит большая общая задача — вывести республику на новый уровень развития, реализовать потенциал, накопленный в ключевых областях экономики и социальной сферы. За время своих рабочих встреч в городах и в муниципальных районах я убедился, что главное наше богатство – талантливые неравнодушные люди, готовые использовать все свои навыки на благо общего дела! Уверен, что совместными усилиями у нас все получится! Дорогие друзья! Впереди много работы, верю, что вместе мы справимся с самыми серьезными вызовами! Поздравляю всех жителей Мордовии с праздником весны и труда! Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунов