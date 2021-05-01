В Пензенской области введен особый противопожарный режим

Согласно документу, в регионе вводится ограничение на посещение лесов. Помимо этого, в Пензенской области запрещается разводить костры и сжигать муссов, а также проводить любые пожароопасные работы.

Нарушение влечет за собой наложение штрафа: до трех тысяч рублей - на граждан, до 20 тысяч рублей – на должностных лиц, до 200 тысяч рублей – на юридических.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу или поблизости от него, немедленно сообщите об этом по телефону диспетчерской службы 8(8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.