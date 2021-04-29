«ТНС энерго Пенза» информирует о графике приема абонентов

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«ТНС энерго Пенза» информирует абонентов о режиме работы в выходные дни с 01 по 11 мая.

Очный прием потребителей в офисах «ТНС энерго Пенза» в период 01–11 мая не производится. Время работы в предпраздничный день 30 апреля – с 9:00 до 13:45 (центр обслуживания клиентов на ул. Гагарина, 11Б – с 8:00 до 12:45).

Единый контакт-центр «ТНС энерго» осуществляет консультирование в следующем порядке:

01-03 и 08-10 мая Контакт-центр работает только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.

04-07 мая с 09:00 до 19:00 прием звонков осуществляется операторами, в остальное время Контакт-центр работает в тональном и голосовом режиме.

Напоминаем, что передать показания и оплатить счета можно круглосуточно, не выходя из дома:

- без регистрации на главной странице официального сайта penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».