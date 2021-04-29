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Общество29 апреля 2021 13:32

Школьники, пострадавшие в нижнеломовском бассейне, отдохнут в санатории

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил врио губернатора области Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
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По его словам, здоровью ребят ничего не угрожает: все они уже были выписаны и сейчас находятся дома. А чтобы школьники набрались сил, врио губернатора области предложил организовать им бесплатный отдых в санатории «Надежда» во время майских праздников. Таким же образом планируется и поощрить тренера ребят Елену Демину.

«Разбирательство по факту данной трагедии должно получить справедливую оценку правоохранительных органов. Мы не имеем права рисковать здоровьем детей», - также отметил Олег Мельниченко.

20 детей отравились хлором во время занятия в бассейне в Нижнем Ломове