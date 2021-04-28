Сотрудники «ТНС энерго Пенза» приняли участие в благоустройстве воинских захоронений

Фото предоставлено пресс-службой компании

В преддверии Дня Победы сотрудники «ТНС энерго Пенза» провели акцию по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Энергетики привели в порядок воинские захоронения, расположенные на Митрофаньевском кладбище города Пензы. Сотрудники компании произвели уборку мусора, очистку могил от кустарника, покрасили памятники и ограды.

В годы Великой Отечественной войны Пензенская область не вошла в зону боевых действий и развивалась как тыловая база, обеспечивая армию боеприпасами, снаряжением, медицинским обслуживанием и воинскими формированиями. Действующую армию пополнили более 300 тысяч жителей Пензы и области, из которых не вернулись более 190 тысяч, более 240 удостоены звания Герой Советского Союза.

В «ТНС энерго Пенза» уверены, что такие мероприятия необходимы, поскольку позволяют отдать дань уважения и благодарности каждому воину, пожертвовавшему собой ради свободы и мирной жизни Родины.

– Наша компания ежегодно проводит мероприятия, посвященные Дню Победы. В их числе благоустройство мест захоронений, участие в акции «Георгиевская ленточка», выпуск праздничных открыток и создание тематического сайта с биографиями ветеранов. Несмотря на разный формат, все мероприятия объединяет одна цель – сохранение памяти о героях, воевавших на фронтах, приближавших Победу своим трудом в тылу, в годы Великой Отечественной войны, – отметил заместитель генерального директора «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.