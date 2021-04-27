Олег Тоцкий с «Околицы» переехал в пензенское правительство

Пресс-служба правительства Пензенской области

Соответствующее решение озвучено врио губернатора на совещании в правительстве региона в понедельник, 26 апреля 2021 года.

В состав Совета вошли как представители «Опоры России» и Ассоциации промышленников, так и целый ряд знаковых для региона предпринимателей, которые еще с конца 80-х - начала 90-х годов выстраивали здесь свой бизнес», - констатировал врио губернатора. Председателем Совета по инновациям и инвестициям стал на общественных началах генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий. Он будет вести всю организационную работу.

Принципиальное решение - в Совет не входит ни один чиновник. Все вопросы, которые будут связаны с функционированием и взаимодействием органов государственной власти с Советом, будут обсуждаться на заседаниях, куда чиновников будут приглашать, подчеркнул Олег Мельниченко.