Двое 17-летних жителей Мордовии изнасиловали 50-летнюю женщину

18 апреля в полицию Зубово-Полянского района обратилась местная жительница. 50-летняя женщина рассказала, что распивала спиртное с двумя неизвестными парнями, которые после изнасиловали ее и совершили в ее отношения насильственные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки полицейские установили подозреваемых – ими оказались двое 17-летних жителей, один из которых в этом году уже привлекался к уголовной ответственности. Парней доставили в отдел, где они и признались в содеянном.

Как отмечает пресс-служба СУ СК по РМ, по факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.