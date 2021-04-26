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Общество26 апреля 2021 20:51

Бассейны Пензенской области отдадут под управление единого учреждения

После инцидента, случившегося в субботу в Нижнем Ломове, в регионе будет принят ряд мер
Анна ЧЕРНАЯ
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Обсуждая случившееся в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства, врио губернатора Олег Мельниченко объявил выговор врио министра области Александру Воронкову:

- Бассейн находится в ведении районного управления образования. Это повод задуматься, как там организована работа.

Руководитель региона поручил организовать единое бюджетное учреждение, которое и будет контролировать все бассейны региона, а также выработает единый регламент работы этих организаций и требования безопасности.

- Подготовьте необходимые изменения в областное законодательство и вынесите их на сессию Законодательного Собрания, - отметил Олег Мельниченко.

Также во всех бассейнах региона в ближайшие два дня пройдут проверки.