В Пензенской области гость из Мордовии получил ножевые ранения от своего дяди

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отношении жителя с. Булычево 1982 года рождения сотрудники полиции Лунинского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские установили, что он нанес два ножевых ранения своему племяннику – жителю Республики Мордовия 1999 года рождения.

Молодой человек приехал в гости к своему дяде. Родственник и его сожительница накрыли стол гостю и стали употреблять спиртные напитки. Через полчаса женщина вышла из комнаты, чтобы мужчины смогли пообщаться. Вскоре она услышала, что они разговаривают на повышенных тонах. Словесный конфликт разгорелся из-за расхождения взглядов относительно поездки племянника обратно домой. Вариант, что за ним приедут другие родственники, молодого человека не устроил. Он схватил своего дядю за одежду и стал его трясти. В этот момент вмешалась сожительница, которая стала выталкивать парня из квартиры. В ответ он ударил ее по голове, и она стукнулась о стену. В этот момент дядя взял кухонный нож и нанес два ножевых ранения в область живота. От полученных ударов молодой человек сел на пол. Дядя и его сожительница пытались оказать ему помощь, но тот никого к себе не допускал. Тогда они позвонили его бабушке и дедушке, которые проживали в этом же селе. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему сделали операцию.

Первоначально родственники рассказали полицейским версию о том, что молодой человек получил телесные повреждения при падении на металлический предмет. Такой же версии придерживался и сам потерпевший, когда пришел в себя. Через некоторое время молодой человек рассказал, что произошло на самом деле.

Полицейские задержали его родственника по месту жительства. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.