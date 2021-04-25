В Мордовии суд рассмотрит дело в отношении мужчины, сломавшего два ребра гостю своей сожительницы

Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего безработного жителя Дубенского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как установили полицейские, потерпевший по приглашению своей знакомой, 19-летней учащейся техникума, пришел к ней в гости, где они вместе с девушкой и ее 42-летним сожителем распивали спиртное. В ходе застолья мужчина приревновал девушку к гостю и стал его избивать руками и ногами.

Следует отметить, что ранее фигурант дела уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», из мест лишения свободы, где провел 6 лет, мужчина освободился в прошлом году.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.