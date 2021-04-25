В Мордовии разыскивают пропавшего в 2017 году мужчину

Полиция Саранска разыскивает Геннадия Николаева 1960 года рождения. Утром 28 октября 2017 года он ушел из дома и до сих пор о нем ничего неизвестно. Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщить по телефонам 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, седые коротко остриженные волосы, глаза серые, носит усы, хромает на левую ногу. В день пропажи был одет в болоньевую камуфлированную куртку, черные брюки, черную шапку, черные ботинки.