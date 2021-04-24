Прокуратура выявила нарушения в пензенской пекарне, где в феврале прогремел взрыв

Прокуратура Первомайского района Пензы провела проверку по факту взрыва в пекарне на улице Калинина. Напоминаем вам, что инцидент, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе и один ребенок, произошел 28 февраля.

В результате проверки удалось установить, что хозяин пекарни грубо нарушал трудовое законодательство. В частности, работники предприятия не были обеспечены средствами защиты. С сотрудниками не проводился специальный инструктаж по технике безопасности.

По итогам проверки предприниматель, которому принадлежало предприятие, был оштрафован на 42 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.