В Мордовии перед судом предстанет поджигатель дома

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего мужчины в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом; умышленном уничтожении, чужого имущества путем поджога; уклонении от административного надзора.

Вечером 11 июля 2020 года между обвиняемым и его 55-летней матерью произошла ссора из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Опасаясь агрессивно настроенного сына, женщина забежала домой и закрыла входную дверь изнутри. Тогда обвиняемый решил поджечь дом. Облил бензином деревянные полы пристроя к дому, и поджег. Довести умысел на убийство до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам. Почувствовав запах дыма, мать смогла выбраться через окно на улицу. Огнем было повреждено не только жилище его матери, но и уничтожена крыша смежной квартиры (дом был на две семьи). Услышав крики о пожаре, женщина и ее маленькие дети, находившиеся во второй квартире, выбежали на улицу.

Кроме того, следствием мужчине предъявлено обвинение в уклонении от административного надзора. Так, после освобождения из мест лишения свободы в 2017 году за ним был установлен административный надзор сроком на 6 лет. Несмотря на то, что он встал на учет в Ковылкинском районе и в отношении него были установлены определенные ограничения, он без уведомления уехал в Москву и не являлся на регистрацию в органы внутренних дел.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.