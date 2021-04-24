В Пензе эвакуировали персонал медучреждения, когда обнаружили у входа гранату

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Утром 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что гражданин пришел в здание стоматологии на ул. Лазо и положил около входной двери предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи.

Администрацией медицинского учреждения было принято решение об эвакуации персонала.

При проверке данного предмета было установлено, что это учебная граната.

Сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе в здании стоматологии был задержан житель г. Пензы 1980 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Выясняются обстоятельства произошедшего.