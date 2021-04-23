Лучшим воспитателем Пензенской области признана Анастасия Солдаткина

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

За победу боролись 28 сотрудников дошкольных учреждений. Только 10 из них прошли в финал. Участникам нужно было представить мастер-класс и решить профессиональную задачу.

Подведение итогов конкурса состоялось вчера в Институте регионального развития Пензенской области. К финалистам обратилась и.о. министра образования Алла Маркова:

- Воспитатель – это первый человек, принимающий ребенка из семьи в систему образования. Спасибо вам за ваш труд!

Победителем областного конкурса стала Анастасия Солдаткина из филиала № 1 детского сада № 7. Второе место разделили Татьяна Панкова из детского сада села Грабово и Марина Ильичева из детского сада № 6 города Кузнецка. На третьем месте – Людмила Младшева из сердобского детского сада № 3 и Ольга Пряженцева из детского сада города Спутника. Они получат по 100, 50 и 30 тысяч соответственно.

Анастасия Солдаткина, получившая символический знак победителя из рук лучшего воспитателя Пензенской области 2020 года Лилии Огородовой, теперь представит регион на всероссийском этапе конкурса.