В Мордовии раскрыто преступление 2010 года

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам в возрасте 30 лет. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Днем 11 июля 2010 года в Рузаевке, на участке местности примерно в 400-х метрах от д.3«б», расположенного по улице Северная, было обнаружено тело 29-летнего мужчины. Как установит судебно-медицинская экспертиза, причиной его смерти явился геморрагический шок.

Данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, почти 10 лет оставалось нераскрытым, предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Лишь в 2020 году от сотрудников полиции была получена оперативная информация, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин. Предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено, и подозреваемые задержаны: один проживал в Рузаевке, второй в другом регионе.

Следствием и судом установлено, что ранее незнакомого мужчину, который приехал к бабушке погостить из другого региона, осужденные избили на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Тело погибшего было обнаружено на месте происшествия местными жителями.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.