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Общество23 апреля 2021 11:55

В Пензе расскажут о туристических маршрутах России и зарубежья

Представители регионов РФ, туроператоры, туристические агентства 23 и 24 апреля примут участие в III Международной выставке «Туризм, отдых и оздоровление - 2021»
Источник:kp.ru
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Откроет выставку презентация Национального туристического представительства Республики Болгария в РФ», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Участники выставки обсудят развитие межрегиональных туристических связей, гостям будет рассказано о туристическом потенциале Пензенской области, о новых маршрутах путешествий, уникальных туристических продуктах.

24 апреля пройдет семинар, посвященный созданию и продвижению брендов районов Пензенской области. Обучение проведет заместитель председателя Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата», сертифицированный тренер АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» Татьяна Глухова.