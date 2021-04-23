Общество 23 апреля 2021 11:55

В Пензе расскажут о туристических маршрутах России и зарубежья

Представители регионов РФ, туроператоры, туристические агентства 23 и 24 апреля примут участие в III Международной выставке «Туризм, отдых и оздоровление - 2021»