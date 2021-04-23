В Пензе расскажут о туристических маршрутах России и зарубежья

Откроет выставку презентация Национального туристического представительства Республики Болгария в РФ», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Участники выставки обсудят развитие межрегиональных туристических связей, гостям будет рассказано о туристическом потенциале Пензенской области, о новых маршрутах путешествий, уникальных туристических продуктах.
24 апреля пройдет семинар, посвященный созданию и продвижению брендов районов Пензенской области. Обучение проведет заместитель председателя Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата», сертифицированный тренер АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» Татьяна Глухова.