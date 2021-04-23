Владимир Вдонин продолжает помогать жителям Пензенской области

Фото из архива депутата

Народный избранник уже много лет активно поддерживает спортивные секции и объединения.

- Спорт не только помогает оставаться здоровыми, но и воспитывает дисциплинированность и лидерские качества, - отмечает Владимир Вдонин.

Фото из архива депутата

Ранее, в ходе приема граждан, к депутату обратились представители наровчатской футбольной команды с просьбой помочь в покупке новой формы. 20 апреля Владимир Васильевич вручил спортсменам 16 комплектов одежды.

Также в этот же день депутат принял участие в торжествах в честь Дня местного самоуправления в Спасском районе Пензенской области.

Парламентарий напомнил, что праздник был учрежден в 2012 году по Указу Президента РФ Владимира Путина.

- Благодаря усилиям местной власти и депутатского корпуса продолжается укрепление экономического и инвестиционного потенциала Спасского района, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, - подчеркнул Владимир Вдонин.

Особую благодарность народный избранник выразил ветеранам муниципальной службы, долгие годы своей трудовой деятельности посвятивших развитию малой Родины, а также вручил благодарности регионального парламента работникам органов местного самоуправления за добросовестный труд и неравнодушное отношение к проблемам людей.