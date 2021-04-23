В Пензенской области на почве ревности мужчина поджег дом: женщина и дети спаслись

Фото: Артем Килькин

В ночь с 20 на 21 сентября 2019 г. житель г. Никольска на почве ревности, с целью повреждения имущества своей знакомой, спичками поджег сухую траву, прилегающую к ее жилому дому. Открытое пламя распространилось и охватило деревянный дом, в результате чего он был уничтожен.

Находившиеся в доме потерпевшая и трое ее малолетних детей успели покинуть горящее строение.

Преступными действиями злоумышленника потерпевшей, в одиночку воспитывающей троих малолетних детей, причинен материальный ущерб в размере более 740 тыс. рублей, из которых более 600 тыс. рублей - стоимость уничтоженного дома, оставшаяся часть – стоимость иного сгоревшего имущества.

Проводившими доследственную проверку органами неоднократно отказывалось в возбуждении уголовного дела. Лишь после отмены прокуратурой района очередного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении соответствующего указания в августе 2020 г. уголовное дело по факту поджога было возбуждено.

В суде прокуратура Никольского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Никольска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

При рассмотрении уголовного дела потерпевшая просила суд не лишать подсудимого свободы, а дать ему возможность работать с целью возмещения причиненного ей ущерба в полном объеме в максимально короткие сроки.

С момента возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора подсудимый возместил женщине ущерб в размере 160 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом мнения потерпевшей, злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.