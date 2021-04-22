Благоустройство улицы Московской в Пензе: возвращение гранитной плитки

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

О ходе работ по ремонту теплосетей доложил технический директор ПАО «Т Плюс» Василий Журавлев. Старые трубы заменят на новые на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса. Их протяженность составит 448 метров.

В дальнейшем это позволит избежать вскрышных работ на обновленной территории, а также обеспечит бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами жителей.

Андрей Лузгин подчеркнул, что по графику ремонт теплосетей планируется завершить до 1 июля.

Участники выездного совещания обсудили организационные вопросы. В частности, глава администрации города указал на необходимость своевременного оповещения жителей в случае отключения водоснабжения. Также он поручил ответственным лицам проработать вопрос с собственниками зданий в части выявления самовольных врезок в коммуникации.

Предполагается, что все работы по благоустройству улицы Московской завершатся в ноябре 2021 года.

В верхней части Московской планируется обустроить новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадить новые деревья, оборудовать дополнительное освещение.

Напомним, что в прошлом году по итогам голосования за общественные территории был выбран участок улицы Московской от улицы Карла Маркса до улицы Кураева. Реализация проекта стала возможной, благодаря национальному проекту «Формирование современной городской среды».