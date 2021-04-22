В Пензенской области к 8,5 годам приговорен убийца женщины утром 1 января 2021 года

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Прокуратура Башмаковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 49-летнего жителя с. Сосновки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Утром 01.01.2021 между сельчанином и его 53-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина попытался задушить женщину руками, однако она оказала ему сопротивление. Тогда злоумышленник сходил за ножом и ударил им лежащую на кровати женщину в спину. От проникающего ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за нежелания его сожительницы дать ему возможность выпить алкогольные напитки.

По информации Пресс-службы прокуратуры Пензенской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.