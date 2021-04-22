Пензенская область: шквалистый ветер повредил кровлю школ, детсадов

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«В связи с тем, что по территории Пензенской области прошёл шквалистый ветер, произошло разрушение кровель зданий в девяти районах региона. Пострадали общеобразовательные школы, дома культуры и несколько детских садов», - перечислил врио главы субъекта Федерации.

Вчера, 21 апреля, Олег Мельниченко распорядился ввести режим чрезвычайного положения в тех муниципальных районах, где расположено наибольшее количество пострадавших объектов. Дано также поручение проверить, что произошло с имуществом граждан в этих районах. «Если есть малообеспеченные, многодетные семьи, дома которых пострадали в результате шквалистого ветра, также прошу сформулировать предложения о том, как мы можем помочь людям для восстановления целостности их жилых строений», - резюмировал Олег Мельниченко.