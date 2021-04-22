В Пензе оцененные продавцом почти в миллион столовые приборы якобы из золота 87-летний мужчина купил со скидкой за 330 тысяч

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался житель Ставропольского края 1991 года рождения.

По данному факту следователями отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время подозреваемый возместил ущерб в полном объеме. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.