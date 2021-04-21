«ТНС энерго Пенза»: число пользователей сервиса «Личный кабинет» выросло на 8% в I квартале 2021 года

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Число пользователей сервиса «Личный кабинет» на сайте «ТНС энерго Пенза» по итогам I квартала 2021 года достигло 35 735, что на 8% выше показателя по состоянию на конец 2020 года.

В условиях непростой эпидемиологической обстановки дистанционные сервисы приобрели особую актуальность. Они позволяют получить услуги, связанные с энергоснабжением, безопасно, быстро и комфортно. Рост популярности сервиса «Личный кабинет» закономерен – клиентам «ТНС энерго Пенза» доступны все опции, что и при очном посещении Центров обслуживания клиентов: оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, доступ к архиву квитанций, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция централизованного управления лицевыми счетами.

Также, воспользовавшись вкладкой «Обращение в компанию», можно получить полноценную консультацию и помощь специалистов по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, в том числе внести изменения в лицевой счет, скорректировать неверно переданные показания и отправить документы для перерасчета платы.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго»;

- направив заявку через формы обратной связи на сайте.