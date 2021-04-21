Работа муниципального служащего требует компетентности, обширных знаний

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые работники органов местного самоуправления Пензенской области, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа муниципального служащего требует высочайшего профессионализма, компетентности, обширных знаний, активной гражданской позиции, ответственности за порученное дело, умения оперативно принимать грамотные и ответственные решения. И этими качествами вы обладаете в полной мере.

Уверен, что вы и впредь будете трудиться с полной самоотдачей на благо родного края и своих земляков!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!

Врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко