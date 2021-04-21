В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара

Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти трех человек в результате пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 16 на 17 апреля 2021 года в жилом доме по улице Молодежной села Скачки Мокшанского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в жилище обнаружены тела женщины 1971 года рождения – хозяйки дома и двух мужчин 1958 и 1971 года рождения. Причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.