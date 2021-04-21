В Пензенской области по объявлению в соцсети мужчина покупал автомобиль из Европы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Никольского района обратился местный житель 2000 года рождения. Молодой человек рассказал, что в социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп, связанных с реализацией автомобилей из Европы, нашел объявление о продаже автомобиля «Ниссан-Альмера». Данная информация заинтересовала жителя Никольска, и он связался с администратором группы, с которым они договорились о сделке.

Через приложение молодому человеку поступил аудиозвонок от администратора, который сообщил, что для покупки желаемого автомобиля необходимо перевести 180 тысяч рублей. Житель Никольска двумя переводами перевел денежные средства на счета электронных кошельков. После выполнения операции продавец перестал выходить на связь, а желаемый автомобиль гражданин так и не получил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.