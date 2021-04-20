В Саранске 25-летний москвич рассчитывался с доставщиками пиццы поддельными пятитысячными купюрами

Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя г. Москва, подозреваемого в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В феврале и марте текущего года молодой человек в вечернее время звонил в пиццерию, делал заказ, указывая номер дома и подъезд, куда необходимо было осуществить доставку, заранее предупреждая операторов, что расплачиваться он будет пятитысячной купюрой. По приезде курьера, он отдавал ему фальшивую банкноту, получал сдачу и забирал заказ. О том, что деньги поддельные, становилось известно только когда доставщики пиццы сдавали их в организацию.

На данный момент известно, что подозреваемый таким образом сбыл 6 поддельных пятитысячных купюр. Еще по одному факту проводится проверка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия установили личность подозреваемого. Фигурант был задержан оперативниками 17 апреля текущего года на улице Косарева в Саранске, во время очередного приезда из Москвы. В кармане сбытчика полицейские обнаружили одну фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.