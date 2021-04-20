В Пензе сотрудница банка гасила свой долг со счета клиента

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе с заявлением о преступлении обратился представитель одного из известных банков. Мужчина рассказал, что финансовой организации, которую он представляет, действиями неизвестного лица причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей.

К ним в банк обратился клиент 1972 года рождения, который сообщил, что с его кредитной карты были осуществлены несколько денежных переводов на неизвестный номер. Мужчина добавил, что никаких операций он не совершал. Чтобы урегулировать конфликтную ситуацию, банк возместил своему клиенту данную сумму полностью. А представитель банка обратился в правоохранительные органы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность сотрудницы банка 1998 года рождения, которая работала в финансовой организации с 2019 года.

В содеянном девушка созналась и раскаялась. В 2020 году в связи со сложившимися обстоятельствами в нескольких микрофинансовых организациях она взяла кредиты на общую сумму 120 тысяч рублей. Изначально ей удавалось оплачивать только проценты. Но в дальнейшем денег стало не хватать. Находясь на рабочем месте, девушка использовала служебную программу, с помощью которой получила доступ к счету клиента банка. Злоумышленница перевела денежные средства в микрофинансовые организации в счет погашения своего долга.

По данному факту следственным отделом отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.