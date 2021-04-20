Из окна пензенской многоэтажки выпал ребенок

СУ СК по Пензенской области организовало поверку по факту падения с высоты ребенка 2014 года рождения. По данным следствия, днем 17 апреля ребенок забрался на окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик упал с высоты второго этажа и был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Мать несовершеннолетнего в этот момент была дома. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.