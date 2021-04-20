В Саранске неизвестный устроил побои 17-летнему подростку

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

ОП№3 УМВД России по го Саранск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), разыскивается неизвестный мужчина. По предварительным данным, 7 апреля текущего года примерно в 19:00 указанный гражданин около здания, расположенного по улице Советская, 26, он нанес телесные повреждения 17-летнему подростку.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет: бежевая куртка, джинсы синего цвета, обувь черного цвета, джемпер красного цвета, кепка черного цвета.

Если вам, что-либо известно о личности разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 89997781049 или 102.