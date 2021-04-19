В Мордовии на автодороге М-5 17 апреля произошло лобовое столкновение двух «Мерседесов»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

По факту аварии 17 апреля на 452 км ФАД М-5 «Урал», ОМВД России по Зубово-Полянскому району Мордовии проводится проверка.

По предварительным данным, водитель «Мерседес Бенц Спринтер» мог уснуть за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседес Бенц Атего».

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир первого автомобиля. Еще трое находящихся в салоне мужчин с различными травмами госпитализированы. Все они являются участниками музыкального ансамбля. Группа направлялась из Москвы в Тольятти на концерт.

По факту аварии назначен ряд экспертиз, в том числе, автотехническая. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.