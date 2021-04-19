Кто хозяин в Пензе?

Разговор о проблемах ЖКХ города в ходе совещания у врио губернатора Пензенской области в понедельник, 19 апреля 2021 года, начался без разминки. Состояние внутриквартальных и дворовых территорий, зачастую отстраненное отношение к данной теме управляющих компаний Олег Мельниченко оценил жестко:

«Как показал объезд города Пензы, дворовые территории находятся в безобразном состоянии».

Последовавшее затем распоряжение передать полномочия контроля исправления ситуации главам муниципальных образований и городских округов, по сути, подчеркнуло – открывать дискуссию на эту тему врио губернатора не намерен. А распоряжением своим лишь подчеркнул, кто именно является хозяином в городе. И с кого будет спрос. В том числе, за контроль над деятельностью управляющих компаний.

Кроме того, кураторам от правительства региона Олег Мельниченко поставил задачу держать на постоянном контроле вопросы ведения государственной информационной системы ЖКХ, своевременно заполнять все разделы достоверной и полной информацией.