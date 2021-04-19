Декларационная кампания 2021 года продолжается: время отчитаться о своих доходах

Отчитаться обязаны все налогоплательщики, которые в 2020 году продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получали подарки в денежной и натуральной форме, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Также отчитаться о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и т. д.

За нарушение срока подачи декларации налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % и не менее 1 тысячи рублей.

Налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо уплатить до 15 июля 2021 года.

При заполнении сведений о доходах за 2020 год действует форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утверждённая приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

Управление ФНС России по Пензенской области обращает внимание, что предельный срок подачи декларации - 30 апреля 2021 года не распространяется на граждан, желающих заявить свое право на получение социальных и имущественных вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Для заполнения налоговой декларации по доходам удобно использовать бесплатную программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ, при этом в процессе заполнения данных проверяется их корректность, что уменьшает вероятность ошибки.

У пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» есть возможность заполнить и направить декларацию в режиме онлайн в налоговый орган, а также отследить статус камеральной проверки. К декларации могут быть приложены электронные копии документов, подтверждающих право на заявленные налоговые вычеты.

Граждане, которые планируют посетить налоговую инспекцию лично, для экономии времени ожидания могут воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Не стоит откладывать свой визит в налоговый орган на последний день – настало время отчитаться о своих доходах!