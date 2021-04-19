За прививкой от коронавируса пензенцам не нужно ехать за границу

Фото: Николай Оберемченко

В конце марта мы публиковали диалог нашего автора Владимира Мамонтова с проживающим в Германии его другом, который расспрашивал о вакцине «Спутник V», о том, как чувствует себя Владимир после прививки.

И вот уже, читаю у коллеги Марии Берк о том, что первые вакцинные путешественники из Германии прибыли в Россию. Среди них - много интернациональных пар: один из супругов - россиянин. Через две недели их ждет повторный визит в страну. Сейчас над организацией аналогичных туров думают итальянские турагентства.

Еще в начале апреля западные СМИ заметили возросшую активность иностранных турфирм, которые обсуждали возможность организации коротких туров в Россию для вакцинации: две 4-дневные поездки в Москву с осмотром достопримечательностей и вакцинацией. Стоимость такого пакета оценивалась приблизительно от 1200 до 3000 евро.

Тем временем, напомню, более 85 тысяч жителей Пензенской области уже привились первым компонентом «Спутника», две дозы вакцины получили около 43 тысяч пензенцев. Прививку в области можно сделать на 68 стационарных пунктах и 6 мобильных.